Rusland forsøger at få fat i resterne fra amerikansk drone

Rusland vil prøve at samle resterne fra en amerikansk militærdrone, der tirsdag styrtede ned i Sortehavet.

Det fortæller Nikolaj Patrusjev, der er leder af Ruslands magtfulde sikkerhedsråd, til den russiske tv-kanal Rossiya.

- Jeg ved ikke, om vi er i stand til at bjærge den eller ej, men vi bliver nødt til at prøve. Vi vil helt sikkert forsøge. Og jeg håber selvfølgelig, at vores forsøg lykkes, lyder det fra Nikolaj Patrusjev.

Den amerikanske drone styrtede ned, efter at russiske jagerfly havde nærmet sig dronen. Ifølge USA kolliderede dronen med flyene og styrtede derfor i havet. Rusland afviser at have forårsaget styrtet.

Russerne beskylder desuden USA for at blande sig i krigen i Ukraine.

- Amerikanerne bliver ved med at sige, at de ikke deltager i militære operationer. Men det her er den seneste bekræftelse af, at de direkte blander sig i de her begivenheder - i denne krig, siger Patrusjev.

John Kirby, der er talsmand for USA's præsident, Joe Biden, siger, at dronen måske aldrig kommer til at blive bjærget.

Han tilføjer dog samtidig, at hvis russerne skulle få fat i resterne, så har man sikret, at de kun kan få adgang til en begrænset mængde data.

Ifølge amerikansk militær har russiske piloter i den seneste tid udvist farlig adfærd, når de har nærmet sig amerikanske fly i internationalt luftrum - også over Sortehavet.

Sortehavet ligger mellem Europa og Asien og grænser op til blandt andet Rusland og Ukraine.

Dronen, der tirsdag styrtede ned, går under navnet MQ-9 Reaper. Den er designet og bygget til at varetage langvarig overvågning fra stor højde.

Dronerne kan bevæbnes med missiler og laserstyrede bomber. De kan flyve i mere end 15.000 meters højde ifølge det amerikanske luftvåben.

/ritzau/Reuters