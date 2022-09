Rusland forsøger officielt at indlemme ukrainske regioner

Prorussiske separatister i fire ukrainske regioner gør nu alvor af trusler, som har ligget i luften i flere måneder.

Fredag bliver borgere i en række russisk-besatte områder sendt i stemmeboksen for at bestemme, om de besatte regioner Kherson, Luhansk, Donetsk og Zaporizjzja skal være en del af Den Russiske Føderation.

Afstemningen kommer til foregå fra fredag til tirsdag. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der ikke meget tvivl om, at valget vil falde ud til Ruslands fordel.

Folkeafstemningerne har mødt rasende modstand fra Vesten. Danmarks egen udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), har blandt andet kaldt dem "klokkeklart ulovlige" og "folkeretsstridige".

- Det er en eskalering af krigen. Det er et forsøg på at annektere ukrainsk land med manglende respekt for Ukraines territorium og folkeretten, sagde ministeren torsdag.

Hvis Rusland formår at inkorporere de ukrainske områder Den Russiske Føderation, kan det i russisk optik give en undskyldning for at forsvare besættelserne endnu hidsigere.

Dmitrij Medvedev, som var Ruslands præsident i 2008-2012, siger, at det netop er derfor Ukraine frygter folkeafstemningerne.

- Krænkelse af russisk territorium er en forbrydelse, som tillader alle former for selvforsvar, skrev han tirsdag på beskedtjenesten Telegram.

Med andre ord forsøger Rusland at tage ukrainske områder med magt, annektere dem og derefter hævde, at hvad landets soldater foretager sig i området er selvforsvar.

Præsident Vladimir Putin sagde torsdag, at Rusland agter at bruge "alle midler tilgængelige" for at beskytte dets land, hvad der forekom som en henvisning til landets arsenal af atomvåben.

- Det er ikke et blufnummer, understregede præsidenten.

Kherson og Zaporizjzja ligger begge i den sydlige del af Ukraine ved Dnepr-floden, som også løber igennem Kyiv mod nord.

De to andre regioner, Luhansk og Donetsk, er landets østligste regioner. De grænser begge op til Rusland og kaldes tilsammen Donbas-området.

Begge regioner har store russisktalende befolkninger, og siden Majdan-revolutionen i 2014 har prorussiske separatister kontrolleret dele af regionerne.

