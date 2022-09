Rusland fortsætter invasion som minimum til Donetsk er frit

Russernes militære operation i Ukraine må minimum fortsætte til hele Donetsk er befriet.

Det siger styret i Moskva i en erklæring onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, siger til journalister, at den militære kampagne i Ukraine fortsætter "som minimum til befrielsen af Folkerepublikken Donetsk". Det er en henvisning til regionens russisk-støttede administration.

Samtidig med erklæringen fra den politiske ledelse i Moskva udsendte den russisk-indsatte leder af Ukraines Kherson-region, Leonid Pasetsjnik, en appel til præsident Vladimir Putin, om at hans region bliver indlemmet i Rusland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Leonid Pasetjniks appel til Putin blev hurtigt fulgt op af en lignende anmodning fra Vladimir Saldo, som Moskva har indsat som leder i Ukraines sydlige Kherson-region efter den russiske invasion af Ukraine den 24. februar.

Lederen af Folkerepublikken Donetsk (DPR), Denis Pusjilin, siger, at "vi har stadig en masse arbejde at gøre for at sikre den territoriale integritet for vores republik".

Han siger, at der forestår befrielse af flere områder, som "midlertidigt er besat af Ukraine".

Erklæringerne fra de regionale ledere og fra Kreml kommer, efter at de prorussiske myndigheder har erklæret sejr i fire øst- og sydøstlige ukrainske regioner efter omstridte folkeafstemninger.

Sent tirsdag aften oplyste formanden for valgkommissionen i Donetsk, at flere end 98 procent af vælgerne i regionen havde stemt ja til at tilslutte sig Rusland.

Det sker, efter at knap 70 procent af stemmerne er optalt, oplyser formand Vladimir Vysotskij ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Tidligere tirsdag blev det oplyst, at de prorussiske myndigheder havde erklæret sejr i de øvrige tre regioner, Luhansk i øst og Kherson og Zaporizjzja i sydøst, efter ligeledes et overvældende ja til russisk annektering.

Ukraine og de vestlige lande, der støtter Ukraine, har betegnet folkeafstemningerne som en ulovlig manøvre, der skal give Rusland et tyndt juridisk grundlag for at erklære de fire regioner for russiske. De har på forhånd afvist, at de vil anerkende resultatet.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, siger, at afstemningerne er "en åbenlys krænkelse af folkeretten".

/ritzau/Reuters