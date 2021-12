Rusland fortsætter opgør med kendt menneskerettighedsgruppe

En russisk domstol har onsdag beordret lukningen af gruppen Memorials menneskerettighedscenter.

Det skriver det russiske nyhedsbureau RIA.

Det sker, dagen efter at selve menneskerettighedsgruppen Memorial, der er Ruslands ældste af slagsen, blev beordret lukket af en domstol.

Menneskerettighedscenteret er et centralt omdrejningspunkt i den russiske organisation. Både gruppen og centeret er af russiske statsanklagere beskyldt for at optræde som "udenlandske agenter".

Memorial har selv kaldt anklagerne mod gruppen for politisk motiverede.

Tirsdagens beslutning om at beordre Memorial lukket har mødt kritik fra store dele af den vestlige verden - herunder fra Danmark.

Udenrigsminister Jeppe Kofod skrev tirsdag på Twitter, at det er "endnu et skridt i den beklagelige nedbrydning af menneskerettigheder i Rusland".

Også USA har kritiseret Rusland efter tirsdagens afgørelse.

- Vi opfordrer de russiske myndigheder til at stoppe deres chikane af uafhængige røster og menneskeretsforkæmpere, lød det tirsdag fra Ned Price, der er talsmand i USA's udenrigsministerium.

Atomfysikeren Andrej Sakharov, der var kendt som en prominent dissident i sovjettiden, og som modtog Nobels fredspris i 1975, var i 1989 med til at grundlægge menneskerettighedsorganisationen.

Memorial blev kendt for afdækninger af udrensninger og forfølgelser, der fandt sted under Stalin-regimet. Organisationen var også et symbol for demokratisering i tiden efter sovjetæraen.

Derfor er lukningen også et tegn på, at den politiske frihed er under pres i Rusland. Det vurderer Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

- Vi ser nu, at de russiske myndigheder går efter selv veletablerede organisationer, som er kendte i Vesten. Det gør man, selv om der kan være konsekvenser internationalt i form af kritik.

- Det vidner om, at styret er blevet mere kompromisløst. Også i forhold til den hjemlige opposition, sagde han tirsdag.

