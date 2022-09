Bruddene på gasrørledninger er et problem for Rusland, fordi den dyre naturgas så strømmer ud, siger talsmand.

Rusland: Forudsigeligt og dumt at mistænke os for gas-sabotage

Det russiske styre afviser mistanker om at stå bag, at der er sket tre lækager på gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2.

Dmitrij Peskov, der er talsperson for styret i Kreml, kalder det dumt.

- Det er ganske forudsigeligt og også forudsigeligt dumt, siger han på et pressemøde.

Samtidig omtaler Peskov gaslækagerne som et stort problem for Rusland, fordi den dyre naturgas strømmer ud af rørledningerne og forsvinder ud i atmosfæren.

Han peger i stedet pilen mod USA ved at sige, at styret i Moskva har set en kraftig stigning i den fortjeneste, amerikanske virksomheder har fået ved at sælge gas til Europa.

Rusland ønsker, at episoderne bliver undersøgt, understreger Peskov.

- Før der kommer nogen beskyldninger, bør vi vente på undersøgelsen af disse brud, om der var en eksplosion eller ej, siger han.

Den information kan komme fra Danmark eller Sverige, tilføjer han.

Det skyldes, at selv om bruddene er sket i internationalt farvand, er to af bruddene i Danmarks eksklusive økonomiske zone, mens et tredje er i Sveriges eksklusive zone.

Danmark og andre Nato-lande har allerede givet udtryk for, at de vil have lækagerne undersøgt. Men der kan gå en til to uger, før der kan ses nærmere på gasrørledningerne, har den danske forsvarsminister, Morten Bødskov (S), onsdag sagt.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde på et pressemøde tirsdag aften, at det er myndighedernes "klare vurdering", at de tre lækager på Nord Stream 1 og 2 er sket ved bevidste handlinger og ikke ved uheld.

Også den russiske ambassade i Danmark har fokus på de ødelagte gasrørledninger, som den kalder sabotage mod Ruslands og Europas energisikkerhed.

- De involverede må identificeres. De udokumenterede beskyldninger og antagelser, der nu fremsættes alle steder, har til formål at skabe informationsstøj og forhindre en objektiv og upartisk undersøgelse, skriver ambassaden i en mail til Ritzau.

Her skriver ambassaden desuden, at det at ødelægge gasforsyningen kun er gavnligt for dem "der er modstandere af en mulig energiinteraktion mellem Europa og Rusland".

Den første lækage blev konstateret mandag, mens de andre to blev opdaget tirsdag. Forsvaret har offentliggjort billeder af vandet over lækagerne, der er sket nær Bornholm.

Her kan man se en boblende, urolig vandoverflade over gasledningerne.

Samtidig har De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, Geus, oplyst, at de har registreret "rystelser" i Østersøen, der har givet signaler, der er sammenlignelige med det, man ser ved sprængninger.

/ritzau/Reuters