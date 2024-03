Rusland gennemfører storangreb på Ukraines energianlæg

De ukrainske myndigheder oplyser, at mere end en million borgere fredag er uden strøm.

Det er resultatet, efter Rusland natten til fredag har gennemført et af de største angreb under krigen mod Ukraines energianlæg.

Det siger den ukrainske energiminister.

- Målet er ikke bare at gøre skade, men igen at forsøge på - lige som sidste år - at forårsage et sammenbrud i stor skala i landets energisystem, siger Herman Halusjtsjenko.

Landets største dæmning i regionen Zaporizjzja er ramt. Men ifølge det statslige selskab for vandenergi, Ukrhydroenergo, er der ikke fare for et brud.

- Der er i øjeblikket en brand på stationsanlægget. Redningstjenester og energiansatte arbejder på stedet. De håndterer konsekvenserne af adskillige luftangreb, hedder det.

Det store kabel, der forsyner atomkraftværket i Zaporizjzja, har været uden strøm siden fredag morgen. Men det er igen oppe at køre, oplyser værket, der er Europas største.

Borgmesteren i storbyen Kharkiv i det nordøstlige Ukraine melder om omfattende strømafbrydelser, efter der i løbet af morgenen har lydt 15 eksplosioner.

I den vestlige region Khmelnytskyj meldes der også om ødelagt kritisk infrastruktur, og en person er dræbt under de russiske angreb.

Det statslige tv citerer landets største private energiselskab, DTEK, for at sige, at Rusland har gennemført et massivt angreb på dets anlæg og har ramt nogle af dets termiske kraftstationer.

Selskabet advarer om omfattende strømafbrydelser i den sydøstlige region Dnipropetrovsk.

Præsident Volodymyr Zelenskyj oplyser på beskedtjenesten Telegram, at det i løbet af natten er lykkedes at nedskyde 60 droner og 90 russiske raketter.

- Verden ser nu så klart, som det er muligt, de russiske terroristers mål: Kraftværker og strømforsyningslinjer, en dæmning ved et vandkraftanlæg og sågar en trolleybus, konstaterer han ifølge AFP.

Zelenskyj appellerer igen til Vesten om at levere luftværn og ammunition, så landet kan forsvare sig mod de russiske angreb.

De russiske angreb kommer efter en række ukrainske droneangreb. De var rettet mod blandt andet den russiske region Belgorod, der grænser op til Ukraine. Det skete op til sidste weekends præsidentvalg i Rusland.

