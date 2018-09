Rusland: Israel er skyld i 15 russiske soldaters død

Israel gav kort varsel om angreb, siger Rusland. Det gav situation, hvor Syrien nedskød russisk fly.

Det russiske forsvarsministerium siger, at det var et uheld, der fik den syriske regeringshær til at nedskyde et russisk militærfly med 15 om bord.

Men det var det israelske luftvåben, som var skyld i hændelsen ved mandag at tvinge det russiske fly ind i farezonen, hedder det.

Ifølge det russiske ministerium forsvandt flyet fra radaren over Syrien. Det skete, samtidig med at israelske og franske fly var i gang med angreb mod syriske mål.

- Vi anser det israelske militærs handlinger for fjendtlige, siger en talsmand for forsvarsministeriet i Moskva.

- Som et resultat af disse uansvarlige handlinger fra det israelske militærs side, så gik 15 russiske militærfolks liv tabt, føjer han.

Israel skabte med vilje en "farlig" situation ved den syriske by Lataki. Den ligger tæt på den russiske flybase, hvor flyet - en Il-20 - var i gang med at lande.

Ifølge den russiske regering havde Israel kun givet et minuts varsel om sin aktion over Syrien.

Der var tirsdag formiddag ingen reaktion fra den israelske regering.

Det er normalt, at Rusland og vestlige flyvåben på forhånd fortæller, hvor de opererer i Syrien. Det er for at forhindre, at de to parter ved et uheld kommer til at angribe hinanden.

/ritzau/Reuters