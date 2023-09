Rusland hævder at afværge angreb på Krim-bro

En ubemandet ukrainsk båd med retning mod broen, der går mellem halvøen Krim og det russiske fastland, er blevet uskadeliggjort.

Det hævder det russiske forsvarsministerium natten til lørdag.

Broen, der blev færdiggjort i 2018, fire år efter Ruslands annektering af den ukrainske halvø, er flere gange blevet angrebet under invasionen.

- 1. september omkring klokken 23.15 forsøgte regimet i Kyiv at udøve et terrorangreb med en ubemandet båd, lyder det på beskedtjenesten Telegram fra ministeriet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Yderligere hævdes det, at båden blev opdaget og destrueret i tide i Sortehavet.

Ukraine har ikke kommenteret hændelsen. Landet har dog tidligere taget skylden for et angreb i juli, der blev beskrevet som værende udført med en havdrone. To personer døde i angrebet.

Den 19 kilometer lange bro over Kertjstrædet blev i oktober 2022 også slemt beskadiget, da den blev ramt af en angivelig bilbombe.

I dag anser Rusland halvøen som russisk territorium. De fleste andre lande anser dog Krim for retmæssigt at tilhøre Ukraine.

Kertsjbroen anses som en vigtig forsyningsvej for de russiske invasionsstyrker i Ukraine.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ukraine har de seneste måneder gennemført flere droneangreb. Ofte rammes mål langt inde i russisk territorium.

Droneangrebene vurderes at være en del af landets modoffensiv, der er blevet til med omfattende vestlige forsyninger af militært udstyr.

Myndighederne i Rusland melder jævnligt om angreb og forsøg på angreb, som ifølge Rusland bliver iværksat af Ukraine. Oftest er der tale om droneangreb, der ifølge russisk militær bliver afværget.

Den russiske sortehavsflåde meldte også om et angreb tidligt onsdag med en vanddrone på Sevastopol på Krim.

/ritzau/Reuters