Rusland hævder at afværge massivt ukrainsk angreb på Krim

Rusland hævder at have afværget et "massivt" ukrainsk angreb mod Sevastopol.

Det har Mikhail Razvozjajev, den russiskindsatte guvernør for Sevastopol på Krimhalvøen, oplyst onsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Vragrester fra missiler har dog i den forbindelse ramt et beboelsesområde. Der er foreløbig ingen meldinger om tilskadekomne, har guvernøren oplyst via beskedtjenesten Telegram.

Omfanget af angrebet er ukendt. Reuters har ikke kunnet verificere meldingerne.

Det russiske forsvarsministerium melder tidligt onsdag, at også otte ukrainske droner er blevet skudt ned over Brjansk i det vestlige Rusland.

Sent tirsdag lød det fra det ukrainske militær, at styrker bliver flyttet til den nordlige del af Kharkiv-regionen. Det sker som modsvar på russisk fremfærd.

- I bestemte områder af Lukjantsi og Vovtjansk har enheder været nødt til at flytte sig til mere fordelagtige positioner som konsekvens af fremfærd og ild fra fjenden som et led i at beskytte vores soldaters liv og undgå tab, lyder det i en udtalelse fra det ukrainske militær.

Rusland iværksatte en offensiv i Kharkiv-regionen sidste fredag. Siden har den russiske hær indtaget en række landsbyer i området.

De russiske styrker har dog hidtil ikke angrebet byen Kharkiv, som er den næststørste by i Ukraine.

Tirsdag eftermiddag ramte et russisk angreb et højhus i storbyen Kharkiv i det nordøstlige Ukraine. Her kom 20 personer til skade ifølge nyhedsbureauet AFP.

Både Rusland og Ukraine holder fast i, at de ikke går efter at ramme civile i krigen, der brød ud i februar 2022.

