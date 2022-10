Rusland hævder, at Britisk flådeenhed står bag Nord Stream-eksplosioner

Det var en britisk flådeenhed, der stod bag eksplosioner på gasrørledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2 i sidste måned, hævder Rusland.

Det russiske forsvarsministerium skriver i en udtalelse, at briterne stod bag, skriver Reuters og AFP.

Ministeriet fremlægger ingen beviser for påstanden, men siger, at der er tale om et "terrorangreb".

- Ifølge de tilgængelige oplysninger tog denne enhed fra den britiske flåde del i planlægningen, tilvejebringelsen og udførelsen af et terrorangreb i Østersøen den 26. september i år ved at sprænge gasrørledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2, lyder det fra ministeriet.

Påstanden bliver dog fuldstændig afvist af Storbritannien.

Det britiske forsvarsministerium kalder det en "falsk påstand" fra russerne.

- For at aflede opmærksomheden fra deres katastrofale håndtering af den illegale invasion af Ukraine, tyer det russiske forsvarsministerium til disse falske påstande af episke dimensioner, skriver ministeriet på Twitter.

Rusland har tidligere sagt, at Vesten stod bag eksplosionerne på de to gasrørledninger. Men russerne har indtil nu ikke ladet pilen pege i en bestemt retning.

Kreml har flere gange kaldt beskyldninger om, at Rusland skulle stå bag eksplosionerne, for "dumme".

Der er i alt fire lækager på de to gasrørledninger, der forbinder Rusland med Tyskland. To af dem er i den svenske økonomiske zone ud for Bornholm. De to andre er i den danske økonomiske zone.

De fire lækager blev opdaget i slutningen af september. Her væltede store mængder gas op til havoverfladen.

Seismiske målinger i Danmark og Sverige viste, at der nogle timer inden, at gassen boblede op på havoverfladen, havde været eksplosioner på havbunden.

Krigen i Ukraine betød, at der ikke længere flød gas gennem de to rør, da lækagerne blev opdaget. Men der befandt sig store mængder gas i rørene.

Umiddelbart efter opdagelsen lød det fra både politisk side og fra eksperter, at alt pegede på sabotage.

Både Sverige og Danmark har i landenes undersøgelser af skaderne konkluderet, at de fire lækager på gasrørledningerne er forårsaget af eksplosioner.

Indtil videre er der ikke nogen officielle meldinger fra hverken dansk eller svensk side om, hvem der mistænkes at stå bag eksplosionerne.

