Rusland hævder at have afværget ny offensiv i Donetsk

Ruslands forsvarsministerium siger kort efter midnat tirsdag lokal tid, at det har afværget endnu en stor offensiv fra Ukraine i Donetsk i det østlige Ukraine.

Ministeriet siger, at det har påført Ukraine stort tab af soldater og ødelagt otte Leopard-tankvogne.

- En vanskelig besejring er blevet påført ved hjælp af hærstyrker, angrebsstyrker og operationelt-taktiske luftstyrker, missilstyrker og artilleri samt tunge flammekastersystemer, lyder det fra det russiske forsvarsministerium på beskedtjenesten Telegram.

Rusland hævder, at russiske styrker har ødelagt 28 kampvogne, hvoraf otte er Leopard-kampvogne, som Ukraine har fået af vestlige allierede, samt 109 panservogne.

- Efter at have lidt store tab dagen inden, reorganiserede regimet i Kyiv resterne af den 23. og 31. mekaniserede brigade i separate konsoliderede enheder, der fortsatte de offensive operationer, siger forsvarsministeriet.

Ministeriet siger også, at tabet på den ukrainske side løber op i 1500 soldater.

Reuters har ikke været i stand til at bekræfte oplysningerne, der ikke er blevet kommenteret af Ukraine.

Mandag sagde Rusland, at ukrainske styrker havde startet en stor offensiv i den sydlige del af Donetsk. Det er uklart, om denne påståede offensiv er en del af Ukraine længes ventede modoffensiv.

Ukraine har ikke sagt, at modoffensiven er begyndt, og flere topfolk undgik at svare på spørgsmål om det mandag.

I en promoveringsvideo, der blev udgivet søndag, og som opfordrer til at tie om alle militære handlinger, lyder det fra det ukrainske forsvarsministerium, at "begyndelsen ikke bliver annonceret".

Rusland og Ukraine har under krigen ofte påstået at have påført modparten store tab, uden at disse påstande har kunnet bekræftes.

/ritzau/Reuters