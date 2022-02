Ukraine afviser at have styrker udsendt til område, hvor Rusland hævder at have dræbt fem sabotører.

Rusland hævder at have dræbt indtrængere - Ukraine afviser

Ruslands militær hævder mandag at have dræbt fem "sabotører", der skal have forsøgt at trænge ind i Rusland fra Ukraine.

Det fremgår af en udtalelse ifølge flere nyhedsbureauer.

- Som følge af sammenstød er fem personer fra en sabotagegruppe, der overskred den russiske grænse, blevet dræbt, lyder det ifølge AFP.

Hændelsen skal have udspillet sig i de tidlige morgentimer lokal tid nær landsbyen Mitjakinskaja i Rostov-regionen i det sydvestlige Rusland.

Ukraine har mandag pure afvist, at man har stået bag et forsøg på at trænge igennem den russiske grænse. Ukraine kalder påstanden fake news og tilføjer, at der slet ikke er ukrainske styrker til stede i Rostov-regionen.

Det russiske nyhedsbureau Interfax citerer det russiske militær for, at væbnede ukrainske køretøjer er blevet ødelagt i hændelsen.

De seneste dage har budt på beskyldninger fra både russisk og ukrainsk side. Begge lande hævder, at modparten står bag offensiver i det anspændte område omkring grænsen til det østlige Ukraine.

Rusland har opmarcheret langt over 100.000 soldater ved den ukrainske grænse. Det har fået Vesten til at frygte en russisk invasion af Ukraine.

/ritzau/