Rusland hævder at have indtaget landsby i Ukraine

Russiske soldater har indtaget en russisk landsby i det østlige Ukraine.

Det siger det russiske forsvarsministerium lørdag.

Landsbyen ved navn Ivanivske ligger vest for Bakhmut, der blev indtaget i maj sidste år. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ukraine har været under et øget pres de seneste måneder.

I februar overtog Rusland den østukrainske by Avdijivka, hvilket blev anset for at være Ruslands første større sejr siden indtagelsen af Bakhmut.

Samtidig beskrev Ruslands præsident, Vladimir Putin, erobringen af byen som en "fuldkommen succes".

Derudover ligger Inanivske tæt på byen Tjasiv Jar, der kan blive Ruslands næste mål, skriver AFP.

Rusland har siden invasionen i Ukraine 24. februar 2022 omtalt det storstilede angreb på nabolandet som en "særlig militær operation". Det har været forbudt i Rusland at omtale det som en krig.

Men fredag sagde Putins talsmand, Dmitrij Peskov, at landet er i krig, "eftersom den vestlige deltagelse har gjort den særlige militære operation til krig".

/ritzau/