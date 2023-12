Rusland hævder at have indtaget sønderbombet by i Ukraine

Russiske styrker har indtaget den sønderbombede by Marinka i det østlige Ukraine, hævder Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, mandag.

Men det ukrainske militær afviser, at Rusland nu skulle have kontrol med byen.

- Det er ikke korrekt at tale om at have indtaget Marinka, siger en talsmand for Ukraines militær.

- Vores styrker er i byen, tilføjer talsmanden, Oleksandr Sjtupun, ifølge Reuters til ukrainsk tv.

Artiklen fortsætter under annoncen

Meldingerne fra de to sider kan ikke umiddelbart bekræftes fra uafhængigt hold.

Der har i flere måneder været kamp om byen, som ligger knap 30 kilometer sydvest for byen Donetsk.

I et videoklip siger Ruslands præsident, Vladimir Putin, at indtagelsen af Marinka gør det muligt for russiske styrker at rykke yderligere frem i det østlige Ukraine.

Samtidig vil det blive sværere for ukrainsk militær at nå Donetsk – der er besat af russiske styrker – med artilleri.

Marinka er et af de områder, hvor russiske styrker har presset på i den seneste tid.

Før krigen havde Marinka et indbyggertal på omkring 9000. I dag er den stort set komplet ødelagt.

/ritzau/dpa