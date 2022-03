Rusland hævder at have omringet sydlig havneby i Ukraine

Russiske styrker i Ukraine har onsdag omringet den vigtige sydlige havneby Kherson med omkring 330.000 indbyggere, siger en talsmand for Ruslands forsvarsministerium.

- Enheder fra Ruslands væbnede styrker har taget fuldstændig kontrol over det regionale center Kherson. Den civile infrastruktur i byen fungerer som normalt, siger talsmanden, general Igor Konasjenkov, ifølge russiske nyhedsbureauer.

- Byen oplever ikke mangel på fødevarer og basale produkter, siger Konasjenkov.

Han tilføjer, at der er ved at blive forberedt forhandlinger mellem den russiske hær og lokale myndigheder om opretholdelse af ro og orden og beskyttelse af befolkningen,

Khersons borgmester, Igor Nikolajev, skriver i et opslag på Facebook: "Vi er stadig Ukraine. Vi holder fast".

Mens de russiske udmeldinger ikke taler om dræbte eller sårede, siger borgmesteren, at han "er nødt til at finde en måde, hvorpå de døde kan fjernes".

Borgmesteren siger samtidig, at forsyninger af el, gas vand og varme er blevet ødelagt.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, beskylder onsdag Rusland for at have planlagt at "udviske" ukrainerne, deres land og deres historie".

I en videotale siger den ukrainske leder, at et missilangreb på et sted, hvor en Holocaust-massakre fandt sted, viser, at " for mange mennesker i Rusland er vores Kiev noget fuldstændig fremmed."

- De ved intet om vores hovedstad eller om vores historie. Men de har ordre til at udslette vores historie. Udviske vort land. Udviske os alle, siger han.

Han henviser blandt andet til russernes angreb på et tv-tårn i Kiev ved siden af Holocaust-museet for de jødiske ofre i Babi Yar - en af de værste nazimassakrer i Ukraine under Anden Verdenskrig. Her blev flere end 30.000 jøder dræbt af nazisterne i Babi Yar-kløften.

Ifølge det russiske forsvarsministerium er over 1500 militære faciliteter i Ukraine blevet beskadiget af det russiske militær. 58 fly, 46 droner og 472 kampvogne og pansrede køretøjer meldes ødelagt.

/ritzau/AFP