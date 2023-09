Rusland hævder at have skudt 22 ukrainske droner ned

Rusland melder, at det russiske luftværn har skudt 19 ukrainske droner ned over Sortehavet og Krim-halvøen.

Det siger det russiske forsvarsministerium torsdag.

Meldingen lyder desuden på, at tre yderligere droner samtidig er blevet skudt ned andre steder i Rusland.

- Natten fra 20. til 21. september er der blevet opsnappet et forsøg fra Kyiv-regimet på at begå et angreb med dødelige droner mod Rusland, udtaler forsvarsministeriet på beskedtjenesten Telegram.

De tre andre droner er ifølge Rusland blevet skudt ned over regionerne Kursk, Belgorod og Orlov, som ligger i det centrale og sydlige Rusland.

Om dette har medført skader på personer eller bygninger oplyses ikke.

Ukraine påtager sig normalvis ikke ansvaret for denne slags angreb.

Men tidligere onsdag oplyste det ukrainske militær, at dets styrker havde angrebet en kommandopost på Krim for Ruslands sortehavsflåde.

Det fandt sted nær byen Sevastopol onsdag morgen.

Heller ikke dette angreb er der oplyst flere detaljer om. Det ukrainske militær konstaterede dog, at det var vellykket.

I sidste ramte og ødelagde en ukrainsk raket et flådefartøj i Sevastopol. Der har også været andre opsigtsvækkende ukrainske angreb mod mål på Krim over de seneste uger. Heriblandt mod et avanceret russisk luftværnssystem.

Rusland anser Krim-halvøen for at være russisk territorie. Landets militær indtog halvøen i 2014, hvorefter Rusland annekterede den.

De fleste andre lande anser dog Krim for retmæssigt at tilhøre Ukraine.

/ritzau/Reuters