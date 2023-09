Rusland hævder at have spoleret ukrainsk droneangreb nær grænsen

Russiske luftforsvarssystemer har natten til mandag ødelagt to droner, der var afsendt af Ukraine. Det er sket nær grænsen til Ukraine i den russiske Belgorod-region.

Det oplyser det russiske forsvarsministerium på beskedtjenesten Telegram, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ingen er ifølge regionens lokale guvernør, Vjatsjeslav Gladkov, kommet til skade i forbindelse med ødelæggelsen af dronerne.

- Fragmenterne af en af dronerne faldt ned på en vejbane nær en privat beboelsesbygning. Beredskabstjenesten er på stedet, skriver han på Telegram.

Artiklen fortsætter under annoncen

Siden Ukraine indledte en modoffensiv i begyndelsen af juni, har Rusland gennem de seneste måneder været udsat for en bølge af droneangreb.

Angrebene har blandt andet beskadiget bygninger - også i landets hovedstad, Moskva.

Russiske embedsmænd har nedtonet betydningen af angrebene.

Så sent som søndag morgen hævdede det russiske forsvarsministerium at have ødelagt otte droner, der var afsendt af Ukraine. Det skal angiveligt være sket nær den russisk annekterede Krim-halvø.

Natten til torsdag blev to ukrainske droner ødelagt over byen Rostov i det sydvestlige Rusland. Byen er et vigtigt operativt knudepunkt for det russiske militær i krigen.

Den ene drone faldt ned i havnebyens historiske centrum nær det militære hovedkvarter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hovedkvarteret blev i slutningen af juni kortvarigt overtaget af Wagner-gruppen, der var ledet af Jevgenij Prigozjin.

Det skete i forbindelse med, at Wagner-lederen stod i spidsen for et forsøg på at vælte Ruslands militærledelse.

Angrebet blev afblæst omkring 200 kilometer fra hovedstaden Moskva. Herefter blev der indgået en aftale om, at Prigozjin og hans mænd kunne gå i eksil i Belarus.

Prigozjin døde sammen med ni andre personer, da et privatfly, der fløj fra Moskva til Sankt Petersborg, styrtede ned i august.

/ritzau/AFP