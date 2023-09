Rusland hævder at have spoleret ukrainsk droneangreb nær Krim

Ruslands luftværn har tidligt søndag morgen ødelagt otte droner, der var afsendt af Ukraine, og som blev opdaget af russisk militær over Sortehavet nær den russisk annekterede Krim-halvø.

Det oplyser det russiske forsvarsministerium på beskedtjenesten Telegram, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Derudover er tre ukrainske speedbåde blevet ødelagt på Sortehavet nordøst for Slangeøen. Øen ligger cirka 35 kilometer fra kysten i Ukraines sydvestlige hjørne.

Ministeriet oplyser ikke, om der er dræbte eller omkomne.

Reuters har ikke umiddelbart haft mulighed for at verificeret oplysningerne fra de russiske myndigheder.

Og Ukraine har ikke kommenteret meldingen fra Rusland.

Rusland annekterede Krim i 2014. Indtil da var Krim ukrainsk, og det anser de fleste lande stadig halvøen for at være.

Droner flyver jævnligt ind over Rusland eller Krim-halvøen. Ifølge Rusland er det Ukraine, der står bag dronerne. For det meste bliver de skudt ned eller på anden vis ødelagt, inden de når at angribe mål.

Men beskyldningerne går også den anden vej. Ukraine beskylder med jævne mellemrum Rusland for at angribe eller forsøge at angribe ukrainske mål ved hjælp af droner.

Det er de seneste måneder sket flere gange over Ukraines hovedstad, Kyiv, som ellers ligger langt fra frontlinjen i krigen.

Så sent som natten til søndag meddelte Kyivs borgmester, Vitalij Klytjko, at en sværm af droner var blevet skudt ned over byen.

- Faldende vragrester i distrikterne Podilskyj, Sjevtjenkivskyj og Sviatosjyn i hovedstaden. Alle tjenester rykker ud, skrev han på Telegram.

Én person kom i den forbindelse til skade.

Kyiv ligger på Dnepr-floden som løber fra Sortehavet ved den ukrainske sydkyst op til grænsen mod Belarus.

Hovedstaden ligger næsten 500 kilometer fra grænsen til den østlige region Donetsk, hvor de fleste af kamphandlingerne i Ukraine foregår.

