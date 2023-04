Rusland hævder at have testaffyret avanceret missil

Rusland har gennemført, hvad landet selv beskriver som en succesfuld testaffyring af et "avanceret" interkontinentalt ballistisk missil.

Ruslands forsvarsministerium siger i en udtalelse, at et "kampmandskab på succesfuld vis har affyret et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM) fra et mobilt jordbaseret missilsystem" fra basen Kapustin Jar tirsdag.

- Missilets testsprænghoved ramte et imiteret mål ved træningsbasen Sary-Sjahan (Kasakhstan) med præcision, lyder det i udtalelsen.

Der er lidt mere end 2000 kilometer fra det sted i Rusland, hvor missilet blev affyret, til målet i Kasakhstan.

Siden Rusland i februar sidste år sendte styrker ind i Ukraine, har Ruslands præsident, Vladimir Putin, flere gange hentydet til, at Rusland vil benytte sig af atomvåben, hvis Rusland bliver truet.

I slutningen af februar i år sagde Putin, at Rusland suspenderer deltagelsen i en aftale om atomnedrustning, som landet havde med USA.

For mindre end en måned siden, sagde Putin, at han vil indsætte taktiske atomvåben i nabolandet Belarus.

Begge meldinger har mødt fordømmelse fra Nato.

Det russiske forsvarsministerium har ikke udspecificeret missiltypen. Det oplyser dog, at testaffyringens formål "var at teste avanceret kampmateriel for interkontinentale ballistiske missiler".

Det oplyses altså heller ikke, om den type missil, der blev affyret, kan bære atomsprænghoveder.

Interkontinentale ballistiske missiler eller ICBM er en type missil, som kan skydes helt ud i det yderste lag af Jordens atmosfære og lande mange tusinde kilometer fra affyringsstedet.

I februar sagde Putin også, at en ny type af interkontinentale ballistiske missiler bliver udrullet på et tidspunkt i år. Den melding kom efter amerikanske meldinger om, at våbnet ikke havde bestået en nylig test.

Våbnet, der ifølge USA ikke klarede testen, hedder Sarmat, og kaldes af Vestlige analytikere "Satan 2". Det er i stand til at bære flere atomsprænghovedet og er en del af en ny generation af russiske missiler, som Putin har beskrevet som "uovervindelige".

