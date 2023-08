Rusland hæver renten markant for at stoppe rublens tilbagegang

Den russiske centralbank har tirsdag hævet den ledende rente i landet med 3,5 procentpoint. Dermed stiger renten fra 8,5 til 12 procent.

Rentestigningen er blevet besluttet på et ekstraordinært møde, som er blevet afholdt, efter at den russiske valuta, rublen, mandag faldt til det laveste niveau over for dollaren i 16 måneder.

Mandag var det første gang siden 23. marts 2022, at en dollar kostede over 100 rubler.

Krigen i Ukraine er en stærkt medvirkende årsag til den pressede russiske økonomi.

Ruslands høje udgifter til militæret i samspil med vestlige sanktioner mod landet har bidraget til, at landets valuta er under pres.

Centralbanken indkaldte til hastemøde, da rublen mandag faldt til en værdi på 102 rubler til en dollar.

- Inflationspresset tager til. Beslutningen har til formål at mindske risici angående prisstabilitet, siger centralbanken i en erklæring efter renteforhøjelsen.

Den advarer om, at der er risiko for at misse inflationsmål for 2024, hvis priserne fortsætter med at stige som hidtil.

Inflationen er forblevet på et stædigt højt niveau, selv om banken har strammet sin pengepolitik. Forbrugerpriserne var i juli 4,3 procent højere end for et år siden.

Der er i Rusland bekymring om, at rublens fald og inflationen kan gå ud over levestandarden for de almindelige russiske borgere.

Tirsdag står rublen i en værdi, der svarer til 99 rubler til en dollar.

Centralbanken hævede også renten markant i slutningen af februar 2022, da Rusland invaderede Ukraine.

Dengang blev renten hævet til 20 procent. Siden blev den løbende sænket til at nå et niveau på 7,5 procent. I juli blev den hævet med et procentpoint til 8,5 procent, og nu er den blevet hævet endnu en gang.

Næste gang, centralbanken skal tage stilling til renten, er ved et møde 15. september.

/ritzau/Reuters