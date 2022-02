Rusland har anholdt over 3000 for protester mod invasion

Over 3000 mennesker er siden torsdag blevet anholdt i Rusland for at deltage i demonstrationer mod den russiske invasion af Ukraine.

Det fremgår af en opgørelse fra organisationen OVD-Info.

- I de seneste tre dage er mindst 3052 mennesker blevet anholdt, skriver OVD-Info på Twitter.

Alene lørdag er 467 mennesker blevet anholdt i 34 forskellige byer i Rusland, meddeler organisationen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Torsdag morgen trængte russiske soldater ind i Ukraine. Samme dag advarede Ruslands regering sine egne borgere mod at deltage i demonstrationer mod den indledte offensiv i Ukraine.

Alligevel samledes mange russere til demonstrationer mod offensiven i Ukraine. Der var protester i både hovedstaden Moskva og en række andre byer i Rusland.

/ritzau/AFP