Rusland har haft gang i stemplet med ”vestlig bagvaskelse”

Den hollandske udenrigsministers afgang, dræbte russiske lejesoldater og anklager om cyberkrig gav Putins spindoktorer en travl uge. Men det hjælper på presset, at det meste rutinemæssigt bliver affærdiget som russofobi

Den nye kolde krig mellem øst og vest har nu nået en kompleksitet, hvor der konstant er træfninger langs den efterhånden lange konfliktlinje, og hvor der er en daglig kamp om fortællingen af de enkelte sammenstød på slagmarken.

Ved ugens begyndelse hed den hollandske udenrigsminister Halbe Zijlstra, men allerede om tirsdagen var det slut. Ministeren måtte trække sig som følge af en usandfærdig historie om sin deltagelse i et møde med den russiske præsident, Vladimir Putin, i 2006. Zijlstra påstod fejlagtigt at have overhørt Putin udtale, at et fremtidigt Storrusland blandt andet ville omfatte Ukraine, de baltiske lande og Hviderusland. Det satte Zijlstras chef, den hollandske premierminister Mark Rutte, og hans regeringskoalition under parlamentarisk pres, og da regeringen kun har et flertal på et mandat, måtte Zijlstra gå af.