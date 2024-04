Rusland har seks gange mere artilleriammunition end Ukraine

En bokser, der kun kan slå én gang, hver gang modstanderen slår seks gange.

Det er tilsyneladende blevet situationen for de ukrainske soldater, når det gælder artilleri og morterer ved frontlinjen.

Ukraines forsvarschef, Oleksandr Syrskyj, oplyste for første gang tallet i et interview med det ukrainsk nyhedsbureau Ukrinform i sidste uge.

Tallet bliver nu også nævnt af Nato-kilder. Det sker, forud for at Nato-landenes udenrigsministre onsdag og torsdag samles til møde i Bruxelles.

Seniorforsker Flemming Splidsboel fra Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) har hørt et tilsvarende tal, men udtaler sig med forbehold for, at han endnu ikke har set tallet officielt bekræftet fra Natos side.

- Det er svært at sige, hvad det vil betyde på sigt, men det er klart, ukrainerne er pressede. Det har vi hørt fra dem gennem lang tid, siger han.

Det er kun få uger siden, at tallet var tre til en i Ruslands favør. Dermed har gabet mellem de russiske og ukrainske styrker udvidet sig på kort tid.

- Vi hører, at de ukrainske styrker må udvælge mål med stor omhyggelighed. At de afventer, at overordnede prioriterer mål for dem. De kan ikke bare fyre løs, fordi de er nødt til at spare på ammunitionen.

- Så det er problematisk for Ukraine. De er presset på materielsiden, og det har de været i lang tid, siger Flemming Splidsboel.

Han mener samtidig, at man skal være forsigtig med at betegne den russiske økonomi som en "krigsøkonomi". Det er ellers blevet en udbredt forklaring på, hvorfor Rusland lige nu formår at udproducere Ukraine, der har støtte fra Vesten.

Den vurdering understreger, at Ukraine og Vesten har lang vej endnu, hvis man skal indhente den russiske artilleriproduktion, fordi Rusland måske vil kunne skrue yderligere op.

Situationen er dog ikke fastlåst, understreger Flemming Splidsboel. Han peger på, at Ukraine har formået at skrue op for droneangreb inde i Rusland.

Senest har Ukraine ramt to industrianlæg i den russiske region Tatarstan med et droneangreb. Området ligger omkring 1100 kilometer fra grænsen til Ukraine.

Derudover arbejder Nato-landene på at få sendt mere ammunition til Ukraine. Meget afhænger dog af USA, som fortsat ikke har godkendt den næste støttepakke til Ukraine.

Den har længe været fastlåst i et bittert politisk opgør mellem Republikanere og Demokrater i USA's Kongres.

USA's Nato-ambassadør, Julianne Smith, håber dog, at støttepakken om kort tid vil komme til afstemning i Kongressen og blive vedtaget.

- Vi har et laserfokus på at sikre, at Ukraine får det, som de mangler. Det nuværende behov er ammunition og luftforsvar. Så vi har fokus på det, siger Julianne Smith.

Udmeldingen kommer forud for udenrigsministermødet onsdag og torsdag, hvor Nato fejrer 75 års-jubilæum. Men det sker med Ukraine højt på dagsordenen.

- EU og Canada har været meget generøse med støtte både militært, humanitær og økonomisk. Jeg ser ikke nogen lande fjerne foden fra gaspedalen.

- Jeg oplever tværtimod, at landene kommer med forslag til, hvad man kan gøre. Det vil være i fokus på udenrigsministermødet, siger Julianne Smith.

