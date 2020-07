Rusland har sikker kurs mod forfatningsændring

Hvis russerne stemmer forfatningsændring igennem, kan Vladimir Putin være præsident, til han er 83 år.

Foreløbig måling viser, at 73 procent stemmer for forfatningsændring, der giver Vladimir Putin mulighed for at være russisk præsident til 2036

Det skriver nyhedsbureauet Reuters baseret på beretninger fra det russiske nyhedsbureau Interfax. Det fremgår ikke, hvor stor en andel af de afgivne stemmer, Interfax oplysninger bygger på.

Vladimir Putin har været ved magten i to årtier som præsident eller premierminister.

Onsdag er russerne gået til stemmeurnerne for at stemme om en forfatningsændring, der kan forlænge hans embedsperiode.

Hvis ændringen af forfatningen stemmes igennem, kan han blive genvalgt to gange mere. Dermed kan han blive på magten, til han er 83 år.

/ritzau/