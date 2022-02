Rusland hiver sine diplomater ud af Ukraine

For at beskytte russiske diplomater vil de blive evakueret fra Ukraine, oplyser russisk ministerium.

Rusland vil snart hive alle sine diplomater ud af Ukraine.

Det oplyser det russiske udenrigsministerium tirsdag i en erklæring.

Beslutningen er taget for at beskytte dem.

- For at beskytte deres liv og sikkerhed har det russiske lederskab besluttet at evakuere personale fra russiske udenrigsmissioner i Ukraine.

- Det vil blive implementeret i den nære fremtid, hedder det.

Ifølge ministeriet har diplomater fået trusler. Og Ruslands ambassade og konsulat har været udsat for "gentagne angreb".

- Ukraine er kastet dybere ned i kaos, står der i erklæringen.

Flere vestlige lande har i forvejen taget forholdsregler i Ukraine. De har enten hevet personale på ambassader hjem eller flyttet dem til byen Lviv. Lviv ligger nær den polske grænse.

Årsagen til disse foranstaltninger er, at de frygter en russisk invasion.

/ritzau/Reuters