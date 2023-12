Rusland holder præsidentvalg 17. marts

Rusland har fastsat den 17. marts som dato for et præsidentvalg i det kommende år. Valget ventes at blive endnu et rygstød til præsident Vladimir Putin, som har gjort oppositionen næsten tavs i de to årtier, hvor han har været ved magten.

Overhuset i det russiske parlament fastsatte datoen for valget ved et tv-transmitteret møde tidligt torsdag.

- Beslutningen er i praksis et startskud på valgkampen, siger lederen af overhuset, Valentina Matvijenko.

Putin, en tidligere KGB-agent, som har været ved magten i Rusland som enten præsident eller premierminister siden 1999, har ikke officielt meddelt, om han genopstiller for en periode på endnu seks år.

Den 71-årige præsident holder i næste uge en stor pressekonference forud for nytåret, og han vil måske meddele det der.

Det er først gang, at han holder en sådan pressekonference siden den russiske invasion af Ukraine.

Valget er på forhånd spået til at blive en ensidig affære. Putins regering har under krigen strammet et allerede tæt greb om politiske modstandere.

Ved et regionalvalg i september vandt Putins parti, Forenet Rusland, angiveligt meget stort, da vælgere var i stemmeboksen i 21 russiske regioner og i russiskbesatte områder i de ukrainske regioner Donetsk, Kherson, Luhansk og Zaporizjzja.

/ritzau/AFP