Rusland i FN: Ukraine angreb skøjtebane og universitet

Under et møde i FN's Sikkerhedsråd lørdag aften dansk tid beskylder Rusland Ukraine for med overlæg at have beskudt civile i byen Belgorod med missiler og raketter tidligere på dagen.

- Det var et overlagt, vilkårligt angreb mod et civilt mål, siger Ruslands FN-ambassadør, Vasilij Nebenzja.

Han hævder, at ukrainske styrker angreb et sportscenter, en skøjtebane og et universitet. Desuden har de brugt klyngeammunition, siger Nebenzja.

Mindst 18 mennesker er dræbt og over 100 andre såret, oplyste russiske myndigheder lørdag aften dansk tid. Det er ikke bekræftet fra anden side.

- FN's Sikkerhedsråd har en forpligtelse til at gøre sit arbejde og vurdere den skade, der er gjort mod en russisk by, Belgorod, siger Nebenzja.

Ukraines allierede i Sikkerhedsrådet svarer den russiske ambassadør igen og minder om, at Rusland har udløst krigen.

Frankrigs FN-ambassadør mener, at Ukraine ganske enkelt forsvarer sig selv, hvilket er tilladt ifølge folkeretten. Rusland træder derimod FN's charter under fode, mener han.

Hverken Ukraines regering eller militær har kommenteret angrebene i Belgorod lørdag.

Det er 22 måneder siden, at Rusland invaderede Ukraine.

Fredag blev Ukraine angrebet i et af de største missil- og droneangreb, Rusland har foretaget siden krigens begyndelse. 40 mennesker blev dræbt og over 150 andre såret.

Belgorod ligger 30 kilometer fra den ukrainske grænse. Den er flere gange blevet ramt af angreb fra ukrainsk side.

- I takt med, at krigen fortsætter, vil vi se flere drab på ukrainske og russiske civile, siger FN's vicegeneralsekretær Mohamed Khiari.

Han advarer om, at der er en reel risiko for, at krigen mellem Rusland og Ukraine kan eskalere.

/ritzau/AFP