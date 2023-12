Rusland i FN: Vi må beskytte Ukraines folk mod dets regering

Da Rusland gik i krig i Ukraine, var det for den ukrainske befolknings eget bedste, siger den russiske ambassadør i FN, Vasilij Nebenzja, fredag aften.

Det er nemlig Ruslands opgave at beskytte befolkningen mod det "regime", som sidder på regeringsmagten i det østeuropæiske land.

Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

- Vores opgave er at forhindre den (den ukrainske regering, red.) i endegyldigt at ødelægge dets eget folk. Vi håber, at det på et tidspunkt går op for deres vestlige sponsorer, siger Vasilij Nebenzja.

Russiske politikere og i særdeleshed præsident Vladimir Putin har før hævdet, at Ukraine bliver styret af en "nynazistisk juntaregering", som gennemfører folkedrab på etniske russere særligt i det østlige område Donbas.

Rusland har tidligere fremvist videoer af krigsfanger med tatoveringer af hagekors og andre nazistiske symboler.

Videoerne er aldrig blevet verificeret af uafhængige kilder, og den russiske præsident har desuden aldrig fremlagt dokumentation for sine påstande om den ukrainske regering.

Volodymyr Zelenskyj blev valgt som Ukraines præsident ved landets seneste præsidentvalg i 2019.

Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) konkluderede efterfølgende, at valget var "konkurrencepræget og afholdt med respekt for fundamentale frihedsrettigheder".

EU's valgobservatører i Ukraine kaldte det et "konkurrencepræget valg", hvor ukrainske borgere havde "frit valg".

Vasilij Nebenzja siger fredag, at Ukraine er løbet tør for sine egne finansielle og militære ressourcer for lang tid siden og nu de facto er blevet Vestens lejehær.

- Ukraine er på nuværende tidspunkt intet andet end en lejehær i de vestlige landes hænder, hvis opgave er at påføre den maksimale skade på Rusland, siger han.

Rusland sendte militæret ind over den ukrainske grænse 24. februar 2022 og har siden angrebet mål overalt i Ukraine.

Kampene har koncentreret sig i de sydlige og østlige dele af landet, men der er stadig regelmæssigt angreb over storbyer som hovedstaden Kyiv og den vestlige by Lviv.

