Rusland indkalder FN's Sikkerhedsråd om Syrien

Rusland har bedt FN's generalsekretær om at orientere FN's Sikkerhedsråd om krisen i Syrien på et møde fredag.

FN's Sikkerhedsråd er fredag kaldt til møde for at drøfte krisen i Syrien, siger diplomater ved FN-hovedkvarteret i New York.

Det er Rusland, der har bedt om mødet, og her er FN's generalsekretær, António Guterres, også blevet bedt om at komme for at orientere de 15 lande i rådet om situationen.

Vassilij Nebensia, Ruslands FN-ambassadør, siger ifølge det franske nyhedsbureau AFP, at prioriteten er at undgå et amerikanskledet angreb på Syrien.

Det kan, siger ambassadøren, føre til en farlig konfrontation mellem USA og Rusland.

- Vi kan desværre ikke udelukke nogle muligheder - uheldigvis - for vi har set de beskeder, der kommer fra Washington. De er krigeriske, siger ambassadøren.

Sikkerhedsrådet mødtes også torsdag, men det skete bag lukkede døre.

Rusland har sagt, at generalsekretær Guterres bør orientere FN's Sikkerhedsråd for åbne døre, så offentligheden kan høre med.

Det er rapporterne om, at der i lørdags var et angreb med gift i Douma i Damaskus, den syriske hovedstad, som har fået situationen til at eskalere.

Over 40 mennesker meldes dræbt, og både USA, Storbritannien og Frankrig siger, at de ikke vil acceptere, at der bruges kemiske våben i krigen.

De giver Syriens regime under ledelse af præsident Bashar al-Assad skylden for angrebet.

Regimet nægter at have gennemført sådan et angreb, og Rusland, der er allieret med Assad, nægter også.

USA's præsident, Donald Trump, har torsdag siddet i møder i Washington D.C for at drøfte situationen. I den britiske hovedstad, London, har regeringen også været samlet for at drøfte, hvad der skal gøres.

Torsdag aften siger den britiske premierminister Theresa Mays kontor, at Storbritannien, USA og Frankrig koordinerer for at komme med et svar på angrebet i Syrien.

