Rusland indleder enorm militærøvelse med 50.000 soldater

Rusland har torsdag indledt en stor militærøvelse med flere end 50.000 soldater. Øvelsen skal vare næsten en uge og bliver afholdt i den østlige del af landet tusindvis af kilometer fra kampene i Ukraine.

Ifølge det russiske forsvarsministerium deltager blandt andet Kina, Indien og Mongoliet i øvelsen sammen med adskillige tidligere sovjetrepublikker, herunder Hviderusland.

Nyhedsbureauet dpa bemærker, at det giver regeringen i Moskva mulighed for at vise sine tætte forbindelser til andre lande midt i alvorlige spændinger med Vesten som følge af den russiske invasion af Ukraine.

5000 militærkøretøjer, 140 fly og 60 krigsskibe vil ifølge Moskva deltage i øvelsen, som har fået navnet "Vostok 2022". Øvelsen finder sted på militære træningsområder i det østlige Sibirien, det fjerntliggende østlige Rusland og i Det Japanske Hav.

Særligt Kinas og Indiens deltagelse er af interesse for Vesten, skriver dpa. Forholdet mellem de to mest folkerige lande i verden har således været anstrengt, siden en militær hændelse på landenes fælles grænse i Himalaya for to år siden efterlod adskillige døde.

Indien fastholder, at landet er neutralt i forhold til krigen i Ukraine og Ruslands invasion. Indien siger, at landet opretholder gode forbindelser til både Rusland og vestlige lande.

Det meste af Indiens militærudstyr kommer fra Rusland. Samtidig er Indien medlem af en stillehavsalliance med USA, Japan og Australien.

Tidligere i august oplyste det kinesiske forsvarsministerium, at Kinas deltagelse i øvelsen er "uden relation til den aktuelle internationale og regionale situation".

- Øvelsen er en del af en igangværende bilateral årlig samarbejdsaftale, hed det ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Under den kinesiske præsident, Xi Jinping, og hans russiske modpart, Vladimir Putin, er forholdet mellem Rusland og Kina blevet stadig tættere.

Kort før Rusland den 24. februar invaderede Ukraine, erklærede Rusland og Kina "et partnerskab uden grænser".

