Rusland indleder produktion af omstridt vaccine mod covid-19

Ifølge det russiske sundhedsministerium vil ny vaccine blive tilgængelig inden udgangen af august.

Rusland har påbegyndt produktionen af en vaccine mod covid-19, der blev godkendt af de russiske sundhedsmyndigheder tidligere på ugen.

Vaccinen ventes at blive tilgængelig ved udgangen af måneden.

Det oplyser det russiske sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Interfax.

Meldingen kommer, efter at præsident Vladimir Putin tirsdag kunne meddele, at Rusland som det første land i verden har registreret en vaccine mod coronavirus.

Vaccinen har fået navnet Sputnik V og er blevet udviklet på forskningsinstituttet Gamaleja.

Meldingen fra Rusland kom, samtidig med at forskere over hele verden arbejder på højtryk for at udvikle en vaccine mod virusset.

Indtil tirsdag gik de mest optimistiske meldinger på, at en vaccine kunne være klar en gang i 2021.

En række store vestlige lande, EU og Verdenssundhedsorganisationen WHO forholder sig derfor skeptisk over for den russiske vaccine.

Ikke mindst fordi vaccinen ikke har gennemgået den såkaldte fase 3, der indebærer test på et stort antal mennesker.

Ifølge det russiske sundhedsministerium er den russiske vaccine kun blevet testet på 76 personer.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, forsikrer dog om, at vaccinen er effektiv og sikker.

Præsidenten hævder således, at hans ene datter allerede er blevet vaccineret med midlet.

/ritzau/