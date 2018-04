Rusland: Internationale våbeninspektører på vej til Douma

OPCW, der skal kontrollere, om der er anvendt kemiske våben, har ventet en uge i Syriens hovedstad.

En delegation fra OPCW, organisationen der kontrollerer forbuddet mod kemiske våben, har lørdag morgen begivet sig mod byen Douma øst for Syriens hovedstad. Det oplyser Ruslands regering.

Her hævder regimets modstandere, at der er brugt kemiske våben.

Den syriske opposition siger, at den syriske regering brugte kemiske våben ved et angreb på Douma 8. april. Byen havde siden 2012 været under oprørernes kontrol.

Over 40 mennesker blev meldt dræbt ved angrebet.

Det fik ugen efter USA, Frankrig og Storbritannien til at angribe tre mål i Syrien med raketter.

OPCW's inspektører ankom til Syriens hovedstad, Damaskus, sidste weekend. De skulle ind i Douma for at fastslå, om der var var brugt kemiske våben.

Men den syriske regering og russiske styrker har ifølge rapporter forhalet, at inspektørerne kunne nå frem til byen.

/ritzau/Reuters