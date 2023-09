Rusland inviteres tilbage til Nobelprisen efter udelukkelse

Rusland, Belarus og Iran er blevet inviteret til uddelingen af dette års Nobelpris efter at være blevet nægtet deltagelse i 2022.

Det skriver mediet BBC.

Ifølge Nobelstiftelsen, der står bag uddelingen, sker det for at inkludere selv dem, der ikke deler de værdier, som de prestigefyldte priser står for.

- Det er klart, at verden er ved at blive opdelt i flere og flere sfærer, hvor dialog mellem uenige parter bliver begrænset, siger Nobelstiftelsens administrerende direktør, Vidar Helgesen, til BBC.

- For at modvirke den tendens udbreder vi vores invitationer for at fejre og forstå Nobelprisen og vigtigheden af uafhængig videnskab, kultur og fredelige samfund.

Jimmie Åkesson, der er partileder for Sverigedemokraterna, er også blevet inviteret for første gang efter at være blevet udelukket i flere år.

Ifølge BBC siger den svenske højrefløjsleder dog, at han har for travlt til at deltage.

Ambassadørerne fra Rusland og Belarus var ikke inviteret sidste år på grund af invasionen af Ukraine. Belarus er en af Ruslands tætte allierede.

Iran var ikke inviteret sidste år på grund af anklager om brud på menneskerettighederne i forbindelse med en række demonstrationer mod styret i landet.

Medlem af Europa-Parlamentet for det svenske parti Liberalerna Karin Karlsbro anklager dog Nobelstiftelsen for at sætte en "farlig præcedens" ved at invitere Rusland tilbage i det gode selskab, mens missilerne fortsat falder over Ukraine.

Uddelingen af Nobelpriserne finder sted mellem 2. og 9. oktober i år.

I marts blev den belarusiske modtager af Nobels fredspris i 2022 idømt ti års fængsel i sit hjemland.

Demokratiforkæmperen var blevet anklaget for indsmugling af penge til Belarus og for at finansiere demonstrationer. Retssagen opfattes af flere i Vesten som en farce og politisk forfølgelse.

