Rusland iværksætter nye luftangreb mod Ukraine

Natten til nytårsaftensdag har Rusland indledt bombardementer af en række ukrainske regioner.

Sådan lyder det fra flere ukrainske repræsentanter.

Angrebenes omfang er på nuværende tidspunkt ukendt.

Ukraines næststørste by, Kharkiv, er igen et af de russiske mål. Lørdag kom mindst 21 personer til skade i et angreb i bymidten.

- Alle de relevante beredskabsmyndigheder er allerede på stedet, lyder det fra Kharkivs borgmester, Іhor Terekhov, på beskedtjenesten Telegram.

Han fortæller yderligere, at man er ved at få overblik over eventuelle tilskadekomne eller dødsfald.

Også i hovedstaden Kyiv er antiluftskyts kommet på arbejde ifølge den omkringliggende regions militære administration.

Fredag blev Ukraine angrebet i et af de største missil- og droneangreb, Rusland har foretaget siden krigens begyndelse. 40 mennesker blev dræbt og over 150 andre såret.

Umiddelbart efter svarede Ukraine igen med et angreb mod den russiske by Belgorod, hvor mindst 18 ifølge russiske myndigheder blev dræbt.

/ritzau/Reuters