Rusland kalder angreb i Yemen for åbenlys aggression

Storbritannien og USA's angreb mod en række mål i de Houthi-kontrollerede dele af Yemen er udtryk for en "åbenlys væbnet aggression mod et andet land".

Det siger Rusland ifølge nyhedsbureauet AFP til et møde i FN's Sikkerhedsråd.

Det er Rusland, der har indkaldt til mødet.

- Disse stater har udført et stort angreb på yemenitisk territorium. Jeg taler ikke om et angreb mod en gruppe i landet, men et angreb mod landets folk som helhed. Der blev benyttet luftfart, krigsskibe og ubåde, siger Vasilij Nebenzia, som er Ruslands ambassadør i Sikkerhedsrådet.

Tidligt fredag angreb Storbritannien og USA en række mål i de Houthi-kontrollerede dele af Yemen.

Det skete som modsvar på en række angreb fra houthierne mod international skibstrafik i Det Røde Hav.

Fredag fordømte Rusland USA og Storbritannien for angrebene, som Rusland mener er uansvarlige og risikerer at skabe kaos på tværs af Mellemøsten.

Efterfølgende hasteindkaldte landet til mødet i FN's Sikkerhedsråd.

/ritzau/