Rusland kalder britisk anklage om nervegift en provokation

Vi har ikke nogen forbindelse til et angreb med nervegift i England på tidligere russisk spion, siger Kreml.

Rusland kalder den britiske reaktion efter angreb med nervegift "helt igennem uansvarlig". Der kommer snarest et russisk svar.

Den britiske regering besluttede onsdag at udvise 23 russiske diplomater. Det er svar på, at den russiske dobbeltspion Sergej Skripal er forsøgt myrdet i England med en nervegift.

Dmitrij Peskov, der er talsmand for den russiske præsident, lover, at Rusland vil svare igen.

Rusland er forvirret, siger han. For den britiske regering har ikke fremlagt beviser for de påstande, som rettes mod Moskva.

- Der er alle tegn på, at det er en provokation mod vort land. Den britiske regerings indstilling forekommer helt igennem uansvarlig.

- Vi fastholder, at Rusland ikke har nogen forbindelse til, hvad der skete i Storbritannien, siger Peskov.

Skripal og hans 33-årige datter Julia blev forrige søndag fundet livløse på en bænk i den sydengelske by Salisbury.

Den britiske regering siger, at de er blevet angrebet med en meget farlig russisk nervegift, der kan påføres andre som gas eller støv.

Skripal var dømt i Rusland for at arbejder som dobbeltspion for briterne. Han blev i 2010 frigivet og rejste til England. Det skete i forbindelse med en større udveksling af spioner mellem USA og Rusland.

/ritzau/Reuters