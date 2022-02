Rusland kalder svar fra Nato på sikkerhedskrav respektløst

Natos svar på Moskvas brev om sikkerhed er "respektløst", siger det russiske udenrigsministerium.

Moskva kalder tonen i brevet for "ubehøvlet".

EU har i samråd med Nato svaret på brevet fra Rusland. Svaret fra Vesten til Moskva blev givet torsdag.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, sendte for godt en uge siden et brev med krav til et stort antal lande inden for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, OSCE.

I brevet blev blandt andre Sverige og Finland opfordret til at tydeliggøre deres positioner i den nuværende situation.

Brevet fra Rusland blev sendt, efter at USA og Nato havde reageret skriftligt på russernes liste med krav, som blandt andet handler om, at Nato skal garantere Rusland, at Ukraine og flere andre lande ikke bliver optaget i forsvarsalliancen.

Lavrov sagde torsdag, at fortsat dialog er umulig, hvis EU svarer kollektivt på russiske spørgsmål vedrørende definitioner på sikkerhed.

/ritzau/Reuters