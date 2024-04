Det russiske udenrigsministerium siger, at Sveriges planer om at åbne en Nato-militærbase på Gotland er "en provokation, som vil gøre Østersøen til et område med geopolitiske konfrontationer".

Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau Ria ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ministeriet siger videre, at det vil øge risiciene for skibsfarten i Østersøen.

/ritzau/