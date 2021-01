Rusland-kender: Putin vil fjerne kritiker fra politisk scene

Selv om Aleksej Navalnyj kun har opbakning blandt et russisk mindretal, udgør han en trussel, siger forsker.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, tager sin største politiske modstander ud af ligningen ved at lade oppositionslederen Aleksej Navalnyj anholde.

Sådan lyder vurderingen fra Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) med fokus på Rusland.

- Putin vil sikre sig, at Navalnyj ikke får et politisk fodfæste i Rusland igen. Man har forsøgt at slå ham ihjel, og nu forsøger man at tage ham ud af den politiske ligning, siger forskeren.

Aleksej Navalnyj ankom søndag til Rusland efter omkring fem måneder i Tyskland og blev straks efter sin ankomst anholdt.

Myndighederne mener, at han har brudt betingelserne i en betinget dom for bedrageri i 2014.

I Tyskland har Navalnyj fået behandling for et giftangreb, som han blev udsat for i august i Rusland. Den russiske efterretningstjeneste menes at stå bag.

Ifølge Flemming Splidsboel har Aleksej Navalnyj primært sine støtter i Moskva, mens den almene russer kun har begrænset kendskab til ham. Det skyldes blandt andet, at han ikke optræder i de statskontrollerede medier.

- Han udgør en politisk trussel mod Putin, uden at man skal overvurdere den, for så stor gennemslagskraft har Navalnyj ikke i krogene af Rusland.

- Men han er stadigvæk den førende og mest toneangivende oppositionspolitiker.

- Han har haft som ekspertise at afsløre korruption, og derfor er han også en trussel for mange i eliten, der har mange penge på spil, siger Flemming Splidsboel.

Han vurderer ikke, at sagen i sig selv har ændret på støtten til Vladimir Putin og tror ikke, at man vil se store protester mod Navalnyjs anholdelse i Rusland.

Aleksej Navalnyj var advaret om, at han ville blive anholdt ved sin ankomst til Rusland.

Men det var en nødvendighed, hvis han skulle fortsætte sin kamp mod den russiske elite, vurderer Flemming Splidsboel.

- Det ville have været svært for ham at være en russisk patriot, hvis han boede i udlandet.

- Han har været nødt til at vælge mellem sin politiske karriere og sin egen sikkerhed, og her har han valgt sin karriere.

- Hvis han ender med at sidde i fængsel, kan han måske blive en slags politisk martyr og inspirere andre oppositionsfolk, siger Flemming Splidsboel.

/ritzau/