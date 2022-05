Rusland: Knap 1000 soldater på stålværk har overgivet sig

694 ukrainske soldater på stålværket Azovstal i Mariupol har overgivet sig i løbet af de seneste 24 timer.

Det oplyser Ruslands forsvarsministerium ifølge det russiske nyhedsbureau RIA.

I alt har 959 soldater fra Azovstal overgivet sig siden mandag. 80 af dem har været såret ifølge ministeriet.

Ukraine har ikke bekræftet de russiske meldinger. Det fremgår ikke, om der ifølge Rusland er flere soldater tilbage på stålværket.

Styrkerne i jern- og stålværket, der har holdt stand i og under det enorme værk, er under krigen blevet et slags symbol på Ukraines modstand mod Ruslands angreb.

Byen har været udsat for hårde bombardementer fra russisk side og har siden de første uger af invasionen været uden stabile forsyninger af el, varme, rent vand og mad.

Sent mandag aften faldt en aftale på plads, så 264 soldater kunne evakueres fra Azovstal med hjælp fra de russiske styrker. Og ifølge Rusland er flere altså blevet evakueret siden.

Ukraine meddelte mandag, at soldaternes kampmission på stålværket var overstået.

/ritzau/Reuters