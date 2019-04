Rusland krænkede aktivist og Putin-kritiker med husarrest

Europæisk domstol har afgjort, at aktivisten Aleksej Navalnyjs rettigheder blev krænket tilbage i 2014.

Rusland krænkede aktivisten Aleksej Navalnyjs rettigheder, da myndighederne anbragte ham i husarrest i flere måneder i 2014.

Det siger Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol tirsdag.

Navalnyj, der er stor kritiker af den russiske præsident, Vladimir Putin, blev anbragt i husarrest i februar 2014. Her blev der desuden indført en række andre indskrænkninger af hans frihed.

- Indskrænkningerne - heriblandt begrænsning af hans kommunikation - var ude af proportioner, i forhold til de forbrydelser han var anklaget for, lyder det i afgørelsen fra domstolen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Navalnyj var anbragt i husarrest i næsten et år, mens han blev undersøgt for underslæb. Hans tilhængere mener, at hele sagen var politisk motiveret.

Domstolen siger tirsdag, at det er "tydeligt, at han blev behandlet, som han gjorde, for at begrænse hans aktiviteter i offentligheden".

- Sejr, skriver Navalnyj tirsdag på det sociale medie Instagram.

- Jeg er sikker på, at denne afgørelse vil få stor betydning for alle i Rusland, der konstant bliver udsat for denne lovløshed, lyder det videre.

Rusland skal betale Navalny 20.000 euro (150.000 kroner) i erstatning og 2665 euro (20.000 kroner) i sagsomkostninger.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har også tidligere givet Navalnyj medhold. I november sagde domstolen, at syv anholdelser af ham foretaget mellem 2012 og 2014 krænkede flere af hans rettigheder.

42-årige Navalnyj kæmper blandt andet mod korruption i Rusland.

Han er et af de mest prominente navne i opposition til præsident Putin.

I 2018 forsøgte han at stille op som kandidat ved præsidentvalget i marts. Han blev dog udelukket på grund af en tidligere dom.

Putin blev genvalgt med stort flertal.

/ritzau/Reuters