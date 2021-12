Rusland kræver Nato ophæver medlemsløfte til Ukraine

Rusland krævede fredag, at Nato ophæver et løfte til Ukraine og Georgien om, at de to lande en dag kan blive medlemmer af den vestlige forsvarsalliance.

Moskva vil også have, at NATO-landene lover ikke at placere våben i lande, som grænser op til Rusland, og som kan true russernes sikkerhed.

Kravene er udsendt og formuleret af det russiske udenrigsministerium i den hidtil mest klare erklæring om de sikkerhedsgarantier, som præsident Vladimir Putin siger, at han vil have fra USA og dets allierede.

Det russiske udspil lægger op til, at Moskva skal have vetoret i spørgsmålet om, hvorvidt Ukraine - det mest skrøbelige brændpunkt i relationerne mellem øst og vest - kan blive medlem af Nato.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dette er allerede blevet kategorisk afvist i Washington og i den ukrainske hovedstad, Kijev.

Nato's generalsekretær Jens Stoltenberg har også understreget, at Natos grundholdning er uforandret:

- Det er et grundlæggende princip, at enhver nation har ret til at vælge dets egen kurs- også vedrørende de sikkerhedsaftaler, som den vil være en del af.

Det sagde Stoltenberg ved et pressemøde i Bruxelles fredag sammen med den nye tyske forbundskansler, Olaf Scholz.

- Nato's relationer til Ukraine skal afgøres af de 30 Nato-allierede og Ukraine - ingen andre. Vi kan ikke have, at Rusland forsøger at genskabet et system, hvor stormagter har indflydelses–sfærer, hvor de kan kontrollere og bestemme, hvad andre lande skal gøre.

Udenrigsministeriet i Moskva siger, at Nato er inde på en kurs, hvor Ukraine drages ind, hvilket vil medføre opsætning af missilsystemer der, som kan ramme Rusland.

- En sådan uansvarlige handlemåde skaber uacceptable trusler mod vor sikkerhed og fremprovokerer alvorlige militære risici for alle involverede parter - helt op til et punkt med en storkrig i Europa, hedder det i en russisk erklæring.

Nato udstedte i 2008 en hensigtserklæring om, at de to tidligere sovjetrepublikker Ukraine og Georgien på et tidspunkt bliver medlemmer af alliancen.

USA mistænker Rusland for at have planer om en militær invasion af nabolandet og henviser blandt andet til, at titusindvis af russiske soldater er opmarcheret tæt på Ukraines østlige grænse.

/ritzau/Reuters