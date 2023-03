Rusland kræver svar fra Danmark om Nord Stream-sabotage

Rusland kræver svar fra den danske regering i sagen om sprængning af gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2.

Det fremgår af en meddelelse fra det russiske udenrigsministerium lørdag.

- Selv om Danmark afviste at foretage en fælles undersøgelse af sabotagehandlingen, vil Ruslands udenrigsministerium fortsat kræve, at den danske regering giver svar på de spørgsmål, der er stillet, skriver ministeriets talskvinde Maria Zakharova.

Hun tilføjer, at den danske regering "aldrig har været interesseret" i en undersøgelse, der kan "kaste lys på, hvem der står bag og hvem der udførte angrebet".

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Zakharova hævder, at danske myndigheder ikke har svaret på gentagne henvendelser fra Rusland. De har heller ikke oplyst, hvad den foreløbige efterforskning har vist, fremgår det af meddelelsen.

Tidligere på ugen sagde den russiske præsident, Vladimir Putin, at han vil have Danmark til at tillade, at Rusland kan deltage i undersøgelsen af sidste års sabotage på Nord Stream.

Det skrev Tass og et andet russisk nyhedsbureau, RIA, tirsdag.

Putin sagde ved samme lejlighed, at Rusland tidligere har bedt Danmark om at blive en del af en international gruppe, der skulle undersøge sabotagen.

Udenrigsministeriet oplyste på det tidspunkt til Ritzau, at Danmark løbende har orienteret Rusland om efterforskningen.

Danmark har ret til at undersøge og bestemme, hvem der kan undersøge eksplosionerne, der skete i Danmarks eksklusive økonomiske zone. To af i alt fire lækager skete i Danmarks zone.

Det er endnu uvist, hvad der præcis skete, da gasledningerne Nord Stream 1 og 2 blev ramt af eksplosioner den 26. september sidste år.

