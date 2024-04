Rusland kræver ukrainsk efterretningschef udleveret

Rusland vil have Ukraine til at udlevere chefen for efterretningstjenesten SBU, Vasyl Maljuk, på grund af, hvad landet beskriver som en række "terrorangreb".

Sådan lød det søndag i en udtalelse fra det russiske udenrigsministerium.

I udtalelsen henvises der til en række hændelser i Rusland siden invasionen af Ukraine i februar 2022.

Blandt andet nævnes drabet på datteren af en russisk nationalist og en hændelse, hvor en forfatter kom slemt til skade.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge ministeriet peger efterforskningen af hændelserne på, at Ukraine var involveret.

- Rusland har delt sine krav om den øjeblikkelige anholdelse og udlevering af alle med tilknytning til terrorangrebene med de ukrainske myndigheder, lyder det i udtalelsen.

Der henvises også - omend indirekte - til angrebet på en koncertsal i hovedstaden Moskva i marts, hvor mindst 144 blev dræbt.

Omkring 20 personer er blevet anholdt efter angrebet, som gruppen Islamisk Stat-Khorasan (IS-K) har taget skylden for.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har sagt, at "radikale islamister" stod bag angrebet.

Fra både Putin og andre dele af det officielle Rusland lyder det dog samtidig, at Ukraine i vidt omfang var involveret i angrebet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det har både Ukraine samt vestlige lande og sikkerhedstjenester over en bred kam afvist.

SBU afviste med det samme Ruslands anmodning om udlevering og påpegede desuden, at Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag har udstedt en arrestordre på Putin.

- Domstolen i Haag venter på ham (Putin, red.), lød det.

Russiske efterforskere har ifølge dem selv fundet beviser for, at gerningspersonerne havde tilknytning til "ukrainske nationalister".

/ritzau/