Rusland kritiserer britiske våben med forarmet uran

Rusland har rettet skarp kritik mod Storbritannien, som det beskylder for at have planer om at sende ammunition med forarmet uran til Ukraine.

Den russiske forsvarsminister, Sergej Shoigu, siger til Reuters, at det er en udvikling, som indebærer, at der bliver færre og færre skridt til en potentiel "nuklear kollision" mellem Rusland og Vesten.

Den britiske minister, Annabel Goldie, som assisterer landets forsvarsminister Ben Wallace, sagde i London mandag, at en del af ammunitionen, som er sendt til Ukraine sammen med britiske Challenger 2 kampvogne indeholder forarmet uran.

Forarmet uran anvendes i ammunition til kampvogne, fordi disse granater kan gennemtrænge panser relativt let på grund af dets densitet.

Der er en særlig helbredsrisiko knyttet til de steder hvor ammunitionen har været anvendt, og hvor støv kan trænge ind i menneskers lunger og vitale organer.

- Naturligvis har Rusland våben til at svare igen med, siger Shoigu til journalister.

Rusland meldte for en måned siden officiel ud, at landet vil suspendere en aftale om atomvåben med USA, og fremover vil have større fokus på produktion af atomvåben .

Atomaftalen, som er blevet suspenderet, blev indgået mellem Rusland og USA tilbage i 2010. Der er kun tale om en suspendering af den, og det er derfor ikke umuligt, at Rusland på et tidspunkt vil træde ind i den igen.

/ritzau/Reuters