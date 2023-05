Rusland lokker migranter i krig med bonusser og statsborgerskab

Rusland forsøger at rekruttere migranter til landets styrker ved blandt andet at tilbyde kontante bonusser og en hurtig vej til statsborgerskab.

Det skriver det britiske forsvarsministerium i en opdatering på Twitter.

- At rekruttere migranter er en del af det russiske forsvarsministeriums forsøg på at samle 400.000 frivillige til at kæmpe i Ukraine, lyder det.

Det britiske forsvarsministerium skriver dagligt om de seneste udviklinger fra krigen i Ukraine.

Ifølge ministeriet bliver migranter tilbudt en startbonus på over 15.000 kroner og en månedsløn på omkring 28.000 kroner.

- Den høje månedsløn og startbonusserne vil lokke nogle migrantarbejdere til at tilslutte sig. Disse rekrutter bliver sandsynligvis sendt til de ukrainske frontlinjer, hvor rigtig mange bliver dræbt, skriver ministeriet.

Blandt lokkemidlerne skal også være et løfte om et russisk statsborgerskab inden for et halvt til et helt år. Normalt tager det fem år at få.

Selve rekrutteringen foregår angiveligt blandt andet på migrantkontorer.

- Russiske militærfolk har udset sig centralasiatiske migrantarbejdere i Rusland til at tjene i Ukraine. De har besøgt moskéer og migrantkontorer for at rekruttere.

- På migrantkontorerne forsøger ansatte, der taler tadsjikisk og usbekisk, jævnligt at rekruttere migranter, skriver det britiske ministerium.

Krigen i Ukraine har stået på i over 14 måneder.

Russernes invasion af nabolandet Ukraine blev indledt i de tidlige morgentimer den 24. februar sidste år. Her meddelte Ruslands præsident, Vladimir Putin, at han havde sat gang i en "særlig militær operation".

Få minutter efter var der meldinger om eksplosioner i flere ukrainske byer.

Den seneste tid har Rusland særligt ramt Ukraine - herunder hovedstaden Kyiv - med en lang række luftangreb.

