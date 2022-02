Rusland lover at svare igen på vestlige sanktioner

Rusland vil svare igen på de sanktioner, som EU og USA vil indføre som straf for den russiske invasion af Ukraine. Det siger det russiske udenrigsministeriums talskvinde, Maria Sakharova.

- I overensstemmelse med gensidighedsprincippet, der er grundlæggende i folkeretten, vil vi indføre skrappe tiltag som gengæld, lyder det i en meddelelse fra Ruslands udenrigsministerium.

Sakharova betegner de sanktioner, som USA og EU har varslet, som "uvenlige".

Men sanktionerne "vil ikke kunne stoppe vores progressive fremskridt", tilføjer ministeriet med henvisning til de to udbryderregioner i det østlige Ukraine, Donetsk og Luhansk.

Rusland har anerkendt selvstændighed for de to ukrainske republikker.

EU og USA har på forhånd advaret om, at Rusland vil blive ramt af de mest omfattende sanktioner nogensinde, hvis landet gjorde alvor af en militær trussel mod Ukraine.

Tidligt torsdag morgen invaderede russiske styrker så nabolandet.

Torsdag aften ventes EU-ledere at aftale en ny runde skrappe økonomiske sanktioner mod Rusland.

En højtstående EU-kilde siger, at det vil ramme både handel, energi, transport og den finansielle sektor.

- I kan forvente en masse eksportforbud, finanssektoren, transport, energi ... intet er udelukket, siger kilden.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, skriver på Twitter, at han har talt med sin franske kollega, Emmanuel Macron, om detaljerne i de sanktioner, der nu er på vej fra EU til Rusland.

- Vi kræver, at Rusland bliver afskåret fra Swift, indførelse af flyveforbudszone over Ukraine og andre effektive tiltag for at stoppe aggressoren, skriver Zelenskij på Twitter.

Swift er et internationalt banksystem. En udelukkelse af Rusland her ses som en af de skrappeste sanktioner, der kan indføres.

/ritzau/Reuters