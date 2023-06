Rusland lover valg i erobrede områder i Ukraine

Der kan i efteråret holdes valg i de områder, som Rusland har erobret kontrol over i Ukraine, siger chefen for Ruslands centrale valgkommission.

Valgene kan holdes 10. september i de fire ukrainske provinser, som russerne hævder at have annekteret. Samme dato holdes der valg i andre russiske regioner. Det skriver Tass og andre russiske nyhedsbureauer.

De fire provinser står til at skulle vælge nye guvernører i september.

Rusland har dog ikke fuld kontrol over de fire provinser, som er Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson.

Ukraine er i gang med en større modoffensiv mod de russiske styrker i Ukraine.

- Det er ikke muligt for nogen at sige, hvad der vil ske i de kommende dage og uger. Men vi ved, at ukrainerne har gjort fremskridt. De leverer over forventning. Det siger Jens Stoltenberg, Nato's generalsekretær.

I de seneste meldinger fra den ukrainske regering torsdag hedder det, at de ukrainske styrker gør fremskridt i offensiven trods massiv russisk modstand.

- Der er tale om en gradvis, men vedholdende fremrykning for de ukrainske styrker, siger Ukraines viceforsvarsminister, Ganna Malyar.

/ritzau/AFP