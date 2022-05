Rusland lukker for gashanerne til Finland

Finland nægter at betale for russisk gas i russiske rubler. Derfor har Rusland lukket for gassen til landet.

Ruslands Gazprom har lørdag morgen dansk tid stoppet for leveringen af gas til Finland.

Det bekræfter Finlands statsejede gasleverandør Gasum ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Naturgasforsyninger til Finland under Gasums forsyningskontrakt er blevet afbrudt, skriver Gasum i en erklæring.

- Fra i dag (lørdag, red.) og i løbet af den kommende sommersæson vil Gasum levere naturgas til sine kunder fra andre kilder, lyder det videre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rusland varslede fredag, at man ville lukke for gassen til Finland.

Finland får størstedelen af sin gas fra Rusland. Til gengæld står gas kun for cirka fem procent af energiforbruget i Finland.

Stoppet for levering af gas kommer samme uge, som Finland officielt har indgivet sin ansøgning om at blive medlem af forsvarsalliancen Nato.

Det finske ønske om at blive medlem er opstået efter den russiske invasion af Ukraine.

Gasleverandøren Gasum, den finske regering og individuelle finske virksomheder har tidligere sagt, at man har været forberedt på, at Rusland ville lukke for gashanerne.

Gazprom er et russisk statsejet energiselskab. Det har monopol på den russiske eksport gennem naturgasledninger.

Gasum advarede allerede onsdag om, at Rusland måske vil afskære Finland fra russisk gas. Her blev der netop peget på uenigheden om betalingen, som Finland altså nægter at klare med rubler.

Tidligere har Gazprom stoppet for gasleverancerne til andre europæiske lande såsom Polen og Bulgarien. Også i disse tilfælde var striden om rubler årsagen.

Rusland menes at kræve betaling for gas i rubler for at styrke valutaen, som er blevet svækket efter den russiske invasion af Ukraine.

/ritzau/Reuters