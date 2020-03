Rusland lukker grænser til Polen og Norge

Forbud mod indrejse vil træde i kraft natten til søndag for alle udlændinge ved de to grænser.

Rusland vil lukke dets grænser til Polen og Norge for udlændinge i et forsøg på at begrænse udbredelsen af det nye coronavirus. Det siger den russiske premierminister, Mikhail Misjustin, i en erklæring.

- Forbuddet vil træde i kraft midnat til søndag. Det gælder alle udlændinge, som rejser erhvervsmæssigt, studiemæssigt eller som turister, siger den russiske regeringsleder.

Kun hviderussere, medlemmer af officielle delegationer og personer med lovligt ophold i Rusland, vil være undtaget fra forbuddet, hedder det.

